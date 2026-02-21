عاجل/ رقم مزلزل: 1381 مخالفة اقتصادية خلال 48 ساعة فقط من رمضان 2026..!

شهدت الأسواق التونسية حركية رقابية كبرى خلال اليومين الأولين من شهر رمضان المعظم لسنة 2026، حيث كثفت فرق المراقبة الاقتصادية من تواجدها الميداني لضمان شفافية المعاملات والتصدي للتجاوزات. وحسب الحصيلة أولية أعلنت عنها وزارة التجارة، فقد تم تنفيذ 7056 زيارة رقابية شملت مختلف مسالك التوزيع والأسواق بكامل تراب الجمهورية.

وقد أسفرت هذه الحملات المكثفة عن رفع 1381 مخالفة اقتصادية، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان لعام 2025. وتعكس هذه الأرقام صرامة التوجه الرقابي في ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار لضمان تزويد السوق في أفضل الظروف.

على صعيد آخر، لعب المستهلك دوراً فعالاً في مساندة الجهود الرسمية، حيث تم تسجيل 20 شكاية رسمية لدى مصالح الوزارة، مما يعزز الرقابة المواطنية في التبليغ عن التجاوزات والغش.