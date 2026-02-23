برشلونة يستعيد صدارة البطولة الاسبانية بفوزه 3-صفر على ليفانتي

عاد برشلونة إلى صدارة البطولة الاسبانية لكرة القدم بفوزه 3-‌صفر على ضيفه ليفانتي المهدد ‌بالنزول يوم الأحد، بفضل أهداف ‌مارك بيرنال وفرينكي دي يونغ والبديل فيرمين لوبيز.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 61 نقطة من ⁠25 مباراة، متقدما بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد الذي خسر 2-1 أمام أوساسونا يوم السبت.

وكان برشلونة ​قد تراجع إلى المركز الثاني بعد خسارته 2-1 أمام جيرونا الأسبوع الماضي، ⁠لكن ليفانتي، الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، لم يكن ندا للفريق الكاتالوني.

وهدد ⁠ليفانتي مرمى برشلونة في الدقيقة الأولى، لكن تسديدة كارلوس ألفاريز كانت ضعيفة وتصدى لها الحارس جوان غارسيا بسهولة.

ورد برشلونة بسرعة. وفي الدقيقة الرابعة، انطلق إريك غارسيا من الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث اندفع بيرنال (18 عاما) ليضعها في الشباك من ​مسافة قريبة.

وأهدر روبرت ⁠ليفاندوفسكي فرصة من كرة مرتدة بعد ذلك بوقت ‌قصير، بينما كاد ليفانتي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 14 عندما انطلق جون أندر أولاساغاستي في هجمة مرتدة، لكن غارسيا تصدى للكرة ببراعة في مواجهة فردية.

وضاعف دي يونغ النتيجة في الدقيقة 32، عندما انسل دون رقابة ليحول تمريرة عرضية من جواو كانسيلو من اليسار إلى داخل ‌الشباك.

وسيطر برشلونة على الكرة بعد الاستراحة، ⁠لكنه افتقر في البداية إلى الدقة في التسديد. وأهدر ليفاندوفسكي ورافينيا فرصتين سانحتين، وتصدى ماثيو رايان حارس مرمى ليفانتي لتسديدة جول ‌كوندي.

واختتم لوبيز التسجيل في الدقيقة 81، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وحرم رايان برشلونة من تعزيز تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ تصدى لضربة رأس من رافينيا ثم تسديدة لوبيز من مسافة قريبة.