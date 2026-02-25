الاتحاد الأمريكي للتنس يُعين رئيس أستراليا المفتوحة رئيسا تنفيذيا له

أعلن الاتحاد الأمريكي ‌للتنس اليوم الأربعاء تعيين كريج تيلي رئيس الاتحاد الأسترالي رئيسا تنفيذيا جديدا له، لينهي الجنوب أفريقي تيلي بذلك فترته الطويلة ⁠والناجحة في رئاسة بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال الاتحاد الأمريكي إن تيلي سيتولى مهام منصبه رسميا في الأشهر المقبلة، بينما يعمل مع الاتحاد الأسترالي على إيجاد خليفة له.

ويحل ​تيلي (64 عاما) محل ليو شير، الذي استقال من منصبه العام الماضي للانضمام إلى فريق نيويورك ميتس ⁠في بطولة البيسبول الأمريكية كرئيس للعمليات التجارية للفريق.

وقال تيلي، الذي قاد الاتحاد الأسترالي لمدة 13 عاما وبطولة أستراليا المفتوحة ⁠لمدة 20 عاما، إنه متحمس للعودة إلى التنس الأمريكي بعد أن كان مدربا جامعيا ناجحا في جامعة إيلينوي في التسعينات وأوائل القرن الحالي.

وقال للصحفيين في ملبورن اليوم “لا يوجد وقت مناسب حقا لمغادرة أي مكان، لكن الاتحاد الأسترالي للتنس في أفضل حالاته على الإطلاق.

“أعتقد أن هناك فرصة أخرى بينما نعمل معا على التنس العالمي وفي الولايات المتحدة نعمل على مساعدتهم ​في تطوير اللعبة، وتحديدا جذب المزيد من الناس للتنس”.

وقال الاتحاد الأمريكي للتنس إن تيلي سيساعد الاتحاد على تحقيق هدفه المتمثل في زيادة المشاركة إلى 35 مليون لاعب بحلول ‌عام 2035.

واشتهر تيلي بدعمه للابتكار ومبادرات “اللاعب أولا”،وحول بطولة أستراليا المفتوحة إلى واحدة من أكثر البطولات الرياضية نجاحا في العالم، محطما باستمرار أرقام الحضور الجماهيري والإيرادات القياسية.

وتحت قيادته، ⁠خضع ملبورن بارك لتجديدات كبيرة، وأضيف سقف إلى الملعب الثاني مارغريت كورت ‌أرينا وزيادة سعته.

وكانت بطولة أستراليا المفتوحة أول بطولة كبرى تعمل بنظام تحديد الخطوط الإلكتروني في 2021، وأصبحت تستمر في السنوات القليلة الماضية إلى ثلاثة أسابيع مع إقامة مباريات ترفيهية واستعراضية تجذب الجماهير إلى أسبوع التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية.

كما وسع تيلي من المكانة العالمية للبطولة من خلال دمج الإنتاج الإعلامي داخل البطولة.

وقال “أعتقد أن ‘تحويل البطولة إلى مهرجان’ كان أكثر التغييرات تأثيرا”.

ومع ‌ازدحام جدول التنس بالبطولات وإحباط اللاعبين من ⁠متطلبات جدول البطولات وحصتهم من أرباح اللعبة، قال تيلي إن سلطات التنس بحاجة إلى العمل معا لتقديم منتج أفضل