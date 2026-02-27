دوري المؤتمر الأوروبي: ألكمار يكتسح إف سي نواه برباعية نظيفة ويبلغ ثمن النهائي

تأهل نادي ألكمار الهولندي إلى الدور ثمن النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه العريض على إف سي نواه الأرميني (4-0)، مساء الخميس، في إياب الدور الفاصل.

ودخل الفريق الهولندي المواجهة لتعويض خسارته ذهابا خارج ميدانه (صفر-1)، فارضا إيقاعه منذ الدقائق الأولى. ولم يتأخر هدف السبق، إذ افتتح روزانغيلو دال التسجيل في الدقيقة الخامسة.

وعزز أصحاب الأرض تقدمهم قبل نهاية الشوط الأول عبر سفين ماينانس في الدقيقة 39، إثر ركلة حرة نفذها بير كوبماينرز. وبعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، أكد الحكم نيكولا دابانوفيتش صحة الهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل ألكمار تفوقه، إذ عاد ماينانس ليوقع الهدف الثالث في الدقيقة 54، قبل أن يختتم إسحاق ينسن الرباعية في الدقيقة 90+1 مستفيدا من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء.