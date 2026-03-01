رفع 567 مخالفة إقتصادية بهذه الولاية والنظر في قرارات غلق عدد من المحلات..#خبر_عاجل

عاجل/ ترامب يُعلن مقتل “خامنئي”..

عاجل/ الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران

عاجل/ ارتفاع حصيلة الجرحى الاسرائيليين بتل أبيب..

سفارة تونس في بغداد توجه نداء عاجل لأفراد الجالية وتحذر….

2026/03/01 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة، دعت سفارة تونس في بغداد كافة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالعراق بما فيها إقليم كردستان والزائرين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر وإحترام التدابير التي إتخذتها سلطات بلد الإعتماد حول التجمهر في بعض أنحاء مدينة بغداد لا سيما في المنطقة الخضراء.
وفي هذا الإطار، دعت السفارة كافة أفراد الجالية بالإبتعاد عن المناطق العسكرية وعدم لمس الأجسام المشبوهة مثل بقايا الصواريخ والشظايا.

وأكدت السفارة مواصلتها متابعة أوضاع الجالية التونسية بصفة مستمرة والإحاطة بكافة مشاغلهم،مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ مباشرة على البريد الالكتروني للسفارة: at.baghdad@diplomatie.gov.tn

أو الرقم التالي: 9647730402939+

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn