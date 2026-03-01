سفارة تونس في بغداد توجه نداء عاجل لأفراد الجالية وتحذر….

نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة، دعت سفارة تونس في بغداد كافة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالعراق بما فيها إقليم كردستان والزائرين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر وإحترام التدابير التي إتخذتها سلطات بلد الإعتماد حول التجمهر في بعض أنحاء مدينة بغداد لا سيما في المنطقة الخضراء.

وفي هذا الإطار، دعت السفارة كافة أفراد الجالية بالإبتعاد عن المناطق العسكرية وعدم لمس الأجسام المشبوهة مثل بقايا الصواريخ والشظايا.

وأكدت السفارة مواصلتها متابعة أوضاع الجالية التونسية بصفة مستمرة والإحاطة بكافة مشاغلهم،مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ مباشرة على البريد الالكتروني للسفارة: at.baghdad@diplomatie.gov.tn

أو الرقم التالي: 9647730402939+