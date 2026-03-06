عاجل/ بعد التصعيد الخطير في المنطقة..صرخة استغاثة من الجالية التونسية في لبنان إلى قيس سعيد..

وجهت الجالية التونسية في لبنان، نداء عاجلا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لإجلاء المواطنين التونسيين من لبنان بما يضمن سلامتهم وإعادتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن، نظرا للتهديد المباشر على حياتهم، نتيجة التصعيد العسكري الشامل

وأكدت الجالية في عريضة وقعها 22 تونسيا وتونسية أن وجودهم في لبنان، محفوفًا بالمخاطر المباشرة، خاصة بعد أن طال القصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان، بما فيها مناطق لم تُستهدف سابقًا في أي نزاع، وظهرت تهديدات واضحة بضرب البنى التحتية والمدن بشكل عشوائي بهدف الضغط على لبنان.

وأشارت إلى أن لبنان لم يعد يحتوي على أماكن آمنة للمدنيين، وقد اضطر العديد من أبناء الجالية التونسية إلى النزوح الداخلي المستمر، بينما يعيش الآخرون دون مأوى ثابت، في ظروف إنسانية شديدة الصعوبة، وسط ارتفاع التكاليف وفقدان الأمن المعيشي.

وقالت إن مطار بيروت الدولي يعمل بشكل محدود، وتعتمد معظم الرحلات على شركة الطيران الوطنية اللبنانية، مما أدى إلى ضغط هائل على الحجوزات. أصبح أقرب حجز متاح بعد أسابيع، والأسعار مرتفعة بشكل يفوق قدرة معظم المواطنين على تحمله، الأمر الذي يجعل الإجلاء الذاتي شبه مستحيل.