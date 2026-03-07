عاجل/ ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان..

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع قتلى عملية الإنزال العسكرية الإسرائيلية على قرية “النبي شيت” في البقاع شرق لبنان إلى 41 قتيلاً في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش اللبناني السبت مقتل 3 عسكريين جراء القصف الإسرائيلي الذي رافق عملية إنزال نفذتها القوات الإسرائيلية ليلا في شرق لبنان في محاولة لاستعادة رفات الطيار رون آراد المفقود منذ العام 1986.

قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الخاصة نفذت أمس الجمعة عملية بحث عن أدلة تتعلق بالطيار المفقود رون أراد، ولم يتم العثور على رفاته في المقبرة المستهدفة.

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس”: “لم تُسجل أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية”.

أضاف أدرعي: “لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلق بالطيار رون أراد”.

نفذ الجيش الإسرائيلي ليلاً عملية إنزال وغارات على بلدة “النبي شيت” في البقاع شرق لبنان. وأفاد تقرير إسرائيلي أن القوة الإسرائيلية التي نفذت إنزال “النبي شيت” جمعت رفاتا بحثا عن الطيار رون آراد.

وأجبر الكشف المبكر عن تحركها سلاح الجو الإسرائيلي على إطلاق غارات مكثفة، تجاوز عددها 40 غارة، بهدف تأمين انسحاب الجنود.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلي حزب الله اشتبكوا مع القوة المتقدمة في منطقة المقابر، بمساندة أهالي القرى المحيطة الذين شاركوا في “الإسناد الناري” أثناء انسحاب القوات.