مفزع/ حجز أكثر من 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك..

حجرت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واتلفت، 203.970 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وقامت بغلق 32 محلًا مفتوحًا للعموم ذي طابع غذائي، خلال النصف الاول من شهر رمضان، وفق بيانات نشرتها، الأحد.

وتأتي هذه النتيجة بعد قيام فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية الشهر، بما يعادل 7519 عملية مراقبة، بمعدل 95 فريقًا يوميًا، شملت أكثر من 6000 منشأة ناشطة في القطاع الغذائي، إلى جانب القيام بـ 90 تحليلًا مخبريًا على المواد الغذائية المشتبه في سلامتها.

وأفادت الهيئة بأن فرقها تولّت، أيضا، تحرير 197 محضر حجز وسجلت 221 وضعية مستوجبة لمحضر بحث مع توجيه 464 تنبيهًا كتابيًا.

وتمثلت أهم المواد الغذائية موضوع الحجز والإتلاف، بالخصوص، في المخللات بنسبة 40%، تليها الفواكه الجافة بنسبة 19.8%، والأسماك ومنتجات الصيد البحري بنسبة 9.1%، ثم الفواكه والخضر الطازجة بنسبة 7.4%، والحليب ومشتقاته بنسبة 4.5%.

كما شملت كميات من الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو (3.6%) والمواد الأولية لصنع الحلويات (3%) والحبوب والعجائن الغذائية (2.1%) واللحوم ومنتجاتها (4%) والتوابل والبهارات (1.5%) والحلويات التقليدية غير الصالحة للاستهلاك (1.1%).

وأوضح المصدر ذاته بشأن أسباب الحجز، أنها تعود، أساسًا، إلى وجود حشرات وآثار قوارض (35.9%) وتعفن وتغير خصائص المنتوج ووجود فطريات (31.9%) وانتهاء تواريخ الصلاحية (15.9%) وخزن وحفظ وترويج في ظروف غير صحية (8%) فضلا عن غياب التأشير (2.2%) ونقل مواد غذائية في ظروف غير صحية (1.6%) إلى جانب أسباب أخرى (1.5%) تتعلق باستعمال أوعية غير معدة لملامسة الأغذية أو احتواء بعض المنتجات على مضافات غذائية محظورة وغيرها.

وأكدت الهيئة تواصل تدخلاتها طيلة شهر رمضان داعية المواطنين إلى اقتناء المواد من الفضاءات المنظمة واتلتثبت من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتجات قبل اقتنائها وتجنب المسالك العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر وبدون تأشير.وذكرت أنها تضع الرقم الأخضر 80106977 للتبليغ عن كل مخالفة.