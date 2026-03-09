العثور على مقبرة جماعية في طرابلس الليبية..#خبر_عاجل

عاجل/ إسرائيل تعلن بدء ضربات واسعة على طهران وأصفهان وجنوب إيران..

2026/03/09

عثر جهاز دعم مديريات الأمن الليبي على مقبرة جماعية في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس، بعد تلقي بلاغ عن وجود رفات بشرية في الموقع.

وبحسب ما أفاد به الجهاز، فقد أسفرت الأعمال الأولية حتى الآن عن انتشال جثتين من الموقع، فيما لا تزال عمليات الحفر والبحث مستمرة لاحتمال وجود جثامين أخرى في المكان ذاته.
وأشار الجهاز إلى أنه جرى التواصل مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات الجنائية المرتبطة بهذه الواقعة، إلى جانب توثيق الأدلة وفحص الجثامين وفق الإجراءات المتبعة. ووفق المعلومات الأولية التي أعلنها الجهاز، فإن المقبرة يُرجح أن تعود إلى عملية تصفية جسدية نفذها أفراد تابعون لجهاز الدعم والاستقرار، الذي كان يفرض سيطرته على المنطقة خلال الفترة الماضية.

