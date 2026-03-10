وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح للجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ نشرته، اليوم الثلاثاء، على موقعها الالكتروني، فتح باب الترشح للجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا لسنة 2025، التي تهدف إلى تشجيع التميز العلمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم إشعاع البحث العلمي في تونس داخل المؤسسات الجامعية والبحثية.

وتتضمن هذه الجائزة ثلاث جوائز رئيسية، تتمثل في الجائزة الوطنية لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط، والجائزة الوطنية لأحسن باحث أو مخترع تونسي سواء كان مقيما في تونس أو بالخارج، إضافة إلى الجائزة الوطنية لأحسن أطروحة دكتوراه وطنية.

وتهدف الجائزة الأولى لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط إلى تكريم مخابر البحث التي تتميز بإنتاجها العلمي وإشعاعها الأكاديمي وابتكاراتها التكنولوجية، إضافة إلى انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، على أن تكون المخابر المرشحة لم تتحصل على هذه الجائزة في السابق.

ويتم تقييم المخابر المترشحة وفق مجموعة من المعايير تشمل الجوانب التنظيمية للمخبر، والإنتاج العلمي المنشور في قواعد البيانات البيبلومترية، إضافة إلى الابتكار والتجديد، ومدى انخراط المخبر في مشاريع البحث والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إشعاعه الدولي.

أما الجائزة الثانية لأحسن باحث أو مخترع تونسي مقيم في تونس أو في الخارج، فيتم إسنادها لباحث أو مخترع ممن يتميزون بإنتاج علمي وإبداعات بحثية أو ابتكارات تكنولوجية بارزة، مع اشتراط أن يكون للمترشح مؤشر “هيرش” H.index لا يقل عن 20، و أن لا يكون من بين من تحصلوا على الجائزة سابقا.

ويستند تقييم الملفات إلى عدة عناصر من بينها الإنتاج العلمي المنشور، وتأطير الطلبة وأطروحات الدكتوراه، إضافة إلى الابتكار وبراءات الاختراع، والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الإشعاع الدولي من خلال المشاركة في مشاريع التعاون العلمي وتنظيم التظاهرات العلمية الدولية.

وتخص الجائزة الثالثة أحسن أطروحة دكتوراه وطنية تمت مناقشتها خلال سنة 2025، ويكون موضوعها مرتبطا بأحد القطاعات المحددة بالأمر المنظم للجائزة. ويشترط الترشح إليها أن يكون صاحبها قد تحصل على ملاحظة “مشرف جدا”.

ويتم تقييم الأطروحات المترشحة بالاستناد إلى طابعها المجدد وقيمتها العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى أهميتها التطبيقية ونتائجها في مجالي التجديد والتطوير، فضلا عن عدد المنشورات العلمية الناتجة عنها.

وقد دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغها، الراغبين في الترشح إلى تعمير استمارة الترشح في أجل أقصاه 11 ماي 2026 عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، على أن يتم إرسال نسخة رقمية من ملف الترشح بصيغة PDF في أجل أقصاه 15 ماي 2026 على البريد الإلكتروني التالي: prix.recherche.tunisie@gmail.com

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملفات الواردة بعد الآجال المحددة لن يتم النظر فيها.