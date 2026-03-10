بشرى سارة بخصوص مطاري النفيضة وتونس قرطاج..#خبر_عاجل

أشارت وزارة النقل إلى وجود إمكانية لاستعادة مطار النفيضة الحمامات بعد انتهاء مدة لزمته سنة 2047، وربطه بمطار تونس قرطاج الدولي عبر قطار سريع، وهو ما سيمكن من تعزيز قدرات الاستيعاب لمواكبة تطور حركة الملاحة الجوية وذلك ضمن رد كتابي من الوزارة على سؤال كتابي وجهه النائب بمجلس نواب الشعب، حلمي بوسمة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ويذكر أنه في ماي 2004، قدمت مطارات TAV وثائق التأهيل المسبق للعرض الدولي الذي أعلنته الحكومة التونسية لبناء مطار النفيضة الحمامات الدولي وفي جويلية 2004، تم تأهيل سبع شركات، بما في ذلك شركة مطارات تاف، للمشاركة في المناقصة وفي ماي 2007، أعلنت وزارة النقل أن شركة مطارات تاف هي أفضل مقدم عرض وتم توقيع اتفاقية امتياز البناء والتشغيل والنقل مع السلطات الحكومية ذات الصلة باستثمار حوالي 500 مليون أورو، خلال السنة نفسها تم تأسيس شركة تاف تونس التي بدأت في بناء مطار النفيضة الحمامات الدولي المخطط له في جويلية 2007 وبعد فترة زمنية قياسية (823 يومًا)، تم الانتهاء من مطار النفيضة الذي بدأ عملياته في ديسمبر 2009 حسب معطيات وزارة النقل .