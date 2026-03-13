عاجل/ الجمعية التونسية لعلوم الفلك تحسمها بخصوص موعد عيد الفطر…

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أنّ أول أيام عيد الفطر يُتوقّع فلكياً أن يكون يوم 20 مارس الجاري، وذلك بالنسبة للدول التي تعتمد الرؤية البصرية للهلال أو تستأنس بالحساب الفلكي مع ثبوت استنارة قرص القمر، أو تلك التي تُتمّ ثلاثين يوماً من شهر رمضان.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنّ رصد هلال شوّال لسنة 1447 هجري سيكون ممكناً مساء 19 مارس 2026 انطلاقاً من وسط وغرب العالم الإسلامي، سواء باستخدام الأجهزة البصرية المزوّدة بمستشعرات إلكترونية أو بالعين المجرّدة، فيما سيكون الرصد صعباً للغاية من أقصى غرب القارة الإفريقية .

وأضافت أنّ دخول شهر شوّال فلكياً سيوافق يوم 20 مارس 2026، بينما سيكون يوم 21 مارس 2026 في أقصى شرق القارة الآسيوية .

وأكدت الجمعية في ختام بلاغها أنّ الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الهجري يظل من صلاحيات مفتي الجمهورية التونسية .