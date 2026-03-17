عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا المسؤول الايراني..

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل قائد الباسيج الإيراني غلام رضا سليماني، دون أن يصدر حتى الآن أي تأكيد من طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: “في ضربة دقيقة في طهران: الجيش الإسرائيلي يقضي على قائد وحدة الباسيج”.

وأوضح البيان: “نفذت القوات الجوية، بتوجيهات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، هجوما دقيقا أمس (الإثنين) في قلب طهران، أسفر عن اغتيال غلام رضا سليماني، قائد وحدة الباسيج على مدى السنوات الست الماضية”.

وأضاف: “قوات الباسيج جزء من القوات المسلحة للنظام الإيراني الإرهابي”.

وأشار إلى أن “في خضم الاحتجاجات الداخلية في إيران، ولا سيما في الفترة الأخيرة التي تصاعدت حدتها، شنت قوات الباسيج بقيادة سليماني عمليات قمع واسعة النطاق استخدمت فيها العنف المفرط والاعتقالات الجماعية والقوة ضد المتظاهرين المدنيين”.

وختم بالقول: “يُضاف اغتيال سليماني إلى عشرات القادة البارزين في القوات المسلحة للنظام الإيراني الإرهابي الذين تم القضاء عليهم خلال العملية، ويمثل ضربة قوية أخرى لأنظمة القيادة والسيطرة الأمنية للنظام. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد قادة النظام الإيراني الإرهابي”.

هذا وعقد رئيس الأركان الإسرائيلي تقييما للوضع، صباح الثلاثاء. وخلال التقييم، أصدر إيال زامير تعليمات بمواصلة استغلال الفرص العملياتية المتاحة في إطار الحملة الشاملة ضد إيران ومحورها.

سكاي نيوز