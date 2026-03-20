تنبيه/ اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه في 3 ولايات بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل

عاجل/ المخابرات الأميركية تفجرها وتكشف: أهداف واشنطن في إيران تختلف عن أهداف إسرائيل..

نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل

عاجل/ ترامب يكشف ما طلبه من “نتنياهو”..

عاجل/ ايران تعلن مقتل هذا المسؤول..

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني.

وقال التلفزيون الإيراني إن المتحدث باسم الحرس الثوري نائبه للعلاقات العامة قتل في غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أعلن الحرس الثوري مقتل المتحدث باسمه في ضربات إسرائيلية أميركية.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال نائيني.

وقال الجيش في بيان إن “سلاح الجو، بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، هاجم خلال ليل الخميس لتصفية علي محمد نائيني، المتحدث ورئيس منظومة العلاقات العامة في الحرس الثوري”.

وأضاف أن العملية “تأتي ضمن سلسلة عمليات تصفية لعشرات من كبار مسؤولي النظام الإيراني”.

وتابع البيان: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة وبحزم ضد قادة وقادة ميدانيين في نظام الإرهاب الإيراني”.

وجاء خبر مقتل نائيني بعد دقائق من تصريحات أدلى بها، وأكد فيها استمرار إنتاج الصواريخ رغم تصاعد النزاع، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى أن إيران لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ.

