وزارة النقل تتسلّم دفعة جديدة من الحافلات وبشرى سارة لهذه الجهات..#خبر_عاجل

بمناسبة عيد الفطر والاستقلال: رئيس الدولة يوجه هذه الكلمة للتونسيين..

عاجل/ بعد مقتل وزير الاستخبارات الإيراني: مجتبئ خامنئي يتوعد..

التوقعات الجوية لأول أيام العيد..

عاجل/ قتلى في تحطم مروحية بهذه المنطقة..

2026/03/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على ستة أشخاص من أصل سبعة كانوا على متن طائرة مروحية سقطت في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة وفاة من تم انتشالهم.

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث لا تزال متواصلة وبشكل مكثف للعثور على الشخص المفقود الأخير، بمشاركة الفرق المختصة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية، أعلنت الأحد، سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدولة بسبب “عطل فني”.

وقالت الوزارة في بيان “تعرضت طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة”.ولا تشير أي معلومات إلى وجود صلة بين هذا الحادث والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn