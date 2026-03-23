بالأرقام..حصيلة المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان..

مكنت العمليات الرقابية التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية خلال كامل شهر رمضان بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية و المنتجات المدعمة التي تم إخفاؤها أو استعمال في غير أغراضها أو ترويجها خارج المسالك القانونية.
وشملت أهم المحجوزات وفق بلاغ لوزارة التجارة:
-453 طنا من مشتقات حبوب مدعمة منها 431 طنا من مادة الفارينة
– 35طنا من الخضر والغلال منها 5,8 طنا من منتوج الموز
-182 ألف بيضة
-13,5طنا من لحوم الدواجن والأسماك و اللحوم الحمراء
-73501 لترا من الزيت النباتي المدعم
-565 لترا من الحليب
-840 علبة مصبرات الطماطم
-50 ألف لتر من المياه المعدنية
-110 كلغ من مادة القهوة
-28طنا من السكر
-27 طنا من المواد العلفية و60 طنا من الأسمدة الكيميائية
-29339علبة تبغ