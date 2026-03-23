بالأرقام..حصيلة المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان..

مكنت العمليات الرقابية التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية خلال كامل شهر رمضان بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية و المنتجات المدعمة التي تم إخفاؤها أو استعمال في غير أغراضها أو ترويجها خارج المسالك القانونية.

وشملت أهم المحجوزات وفق بلاغ لوزارة التجارة:

-453 طنا من مشتقات حبوب مدعمة منها 431 طنا من مادة الفارينة

– 35طنا من الخضر والغلال منها 5,8 طنا من منتوج الموز

-182 ألف بيضة

-13,5طنا من لحوم الدواجن والأسماك و اللحوم الحمراء

-73501 لترا من الزيت النباتي المدعم

-565 لترا من الحليب

-840 علبة مصبرات الطماطم

-50 ألف لتر من المياه المعدنية

-110 كلغ من مادة القهوة

-28طنا من السكر

-27 طنا من المواد العلفية و60 طنا من الأسمدة الكيميائية

-29339علبة تبغ