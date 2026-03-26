عاجل/ الأردن تعلن اعتراض 3 صواريخ إيرانية..

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، عن استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن سلاح الجو الملكي تمكن من اعتراض جميع الصواريخ بكفاءة واقتدار.

من جهته، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، دون وقوع أي إصابات، فيما سجلت بعض الأضرار المادية.

وحذر الناطق من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا نتيجة خطورتها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار المضللة.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة عبر رقم الطوارئ 911 لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع.

