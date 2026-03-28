ترفع علم هذه الدولة..ايران تسمح بمرور 20 سفينة مضيق هرمز..#خبر_عاجل

ترفع علم هذه الدولة..ايران تسمح بمرور 20 سفينة مضيق هرمز..

2026/03/28

أعلنت إسلام آباد، السبت، عبور عشرين سفينة تحمل العلم الباكستاني مضيق هرمز بعد التنسيق مع طهران.

وكتب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عبر حسابه على منصة إكس: “يسرني أن أشارككم نبأً سارا، وهو موافقة الحكومة الإيرانية على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، حيث ستعبر سفينتان المضيق يوميا”.

وأضاف”يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام، وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه. الحوار والدبلوماسية، ومثل هذه التدابير لبناء الثقة، هي السبيل الوحيد للمضي قدما”.

