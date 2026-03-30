عاجل/ العراق توقف قيادات أمنية بعد قصف مطار بغداد..

أصدر وزير الداخلية العراقي، قرارا بإعفاء قيادات أمنية في قاطع المدائن واحتجازهم، وذلك على خلفية استهداف مطار بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي، المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره في ضبط أمن القواطع التي تقع ضمن مسؤوليته.

وشدد على أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مع أي حالة تقصير في حماية الأهداف الحيوية بالبلاد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بقصف صاروخي استهدف مطار بغداد ومقر الدعم الدبلوماسي الأميركي فجر اليوم، وأدى إلى إصابة طائرة نقل عسكرية عراقية بأضرار جسيمة.

وأفاد المصدر بأن القصف أدى إلى إصابة طائرة نقل عسكرية من طراز “أنتونوف أن-32 بي”، تابعة للسرب الثالث والعشرين في قاعدة محمد علاء الجوية، بأضرار مادية في جناحها الأيمن، ما أدى إلى خروجها مؤقتًا عن الخدمة ريثما يُستكمل تقييم الأضرار وإصلاحها.

وتزامن الهجوم مع استهداف مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي القريب من المطار بصواريخ وطائرات مسيرة، في عملية منسقة رفعت من درجة الاستعداد الأمني في المنشآت الحيوية بالعاصمة.