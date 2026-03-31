القنصلية التونسية ببولونيا تطلق تطبيقًا للتونسيين في إميليا-رومانيا وماركي

أعلنت، قنصلية تونس بمدينة بولونيا الايطالية، عن اطلاق تطبيقة رقمية لتقديم الخدمات الادارية لفائدة أفراد الجالية المقيمين بمقاطعتي اميليا-رومانيا وماركي.

وتهدف هذه التطبيقة، التي تندرج في إطار سعي القنصلية المتواصل إلى مزيد تطوير وسائل العمل والانخراط في المجهود الوطني للرقمنة، إلى تسهيل وصول المواطنين والمتعاملين الأجانب إلى الخدمات الإدارية وتوفير المعلومة الدقيقة، وذلك وفق ما ورد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وستمكن هذه الخطوة أفراد الجالية من الاطلاع على مختلف الخدمات المسداة والتعرف على الإجراءات والوثائق المطلوبة لكل خدمة وتحميل الاستمارات الإدارية وتعميرها مسبقا وحجز المواعيد اضافة الى الاطلاع على عنوان البعثة وأوقات العمل وطرق الاتصال.

ودعت القنصلية كافة أفراد الجالية الى الاستفادة من هذه التطبيقة والاطلاع المسبق على محتواها لإعداد ملفاتهم وحجز المواعيد قبل التوجه إلى القنصلية وذلك ترشيدا للوقت وضمانا للنجاعة والسلاسة في اسداء الخدمات، وفق ذات المصدر.

ويمكن تحميل التطبيقة مجانا عبر متجري Google Play (لنظام Android) وApple App Store (لنظام iOS).