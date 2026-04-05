عاجل/ ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن انقاذ الطيار الأميركي الذي سقطت طائرته في ايران..

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلومات جديدة حول عملية إنقاذ الطيار الأميركي الذي سقطت طائرته من طراز أف 15 إيغل جنوب غربي إيران يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” اليوم الأحد: قضينا 7 ساعات بوضح النهار في سماء إيران من أجل إنقاذ الضابط الطيار.

كما أشار إلى أن “العدو كان عنيفا وعدد أفراده كبيراً خلال عملية الإنقاذ”. لكنه أكد في الوقت عينه أن “المنقذين كانوا بارعين، وأقوياء وحازمين، ويتمتعون برباطة جأش لا تضاهى”.

وأوضح أن “الإيرانيين ظنوا أنهم ألقوا القبض على الطيار لكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق”.

أما عن حال الطيار، فقال الرئيس الأميركي إلى أنه “مصاب بجروح خطيرة”.

إلى ذلك، شدد على أنه “لم يسبق لعملية إنقاذ أن حدثت في منطقة معادية بهذه الشدة وعادة لا تجرى لأنها تعد مستحيلة”.

ولفت في تصريحات لشبكة “أن بي سي نيوز” أيضاً إلى أن “الجيش الأميركي استعاد طيارين، لكنه لم يتمكن من الحديث عن الشخص الأول؛ لأن الحديث عنه كان سيكشف عن وجود طيار ثانٍ”

هذا واعتبر أن “الجيش الأميركي عظيمٌ حقاً… لا يُضاهيه أي جيش آخر”.

“العربية.نت”