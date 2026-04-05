وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل

أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الأحد 05 أفريل 2026، أن الوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها كثّفت، خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 أفريل، حملاتها الرقابية بمختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار مجهودات الدولة لإحكام مراقبة مسالك توزيع الخضر والغلال والمواد الأساسية، وضمان انتظام التزويد، والتصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة والترفيع غير المشروع في الأسعار.

وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات أسفرت عن:

إيقاف 15 شخصًا.

حجز 6 آلات وزن غير قانونية.

إتلاف 2,952 طنًا من الخضر والغلال غير الصالحة للاستهلاك.

تحرير 428 محضرًا اقتصاديًا ومخالفة صحية.

تحرير 3 محاضر تتعلق بالانتصاب الفوضوي.

حجز 71,766 طنًا من الخضر والغلال.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الحملات ستتواصل بصفة منتظمة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، والتصدي لكل أشكال التلاعب بالمواد الأساسية، بما يعزز الأمن الغذائي والاستقرار العام.