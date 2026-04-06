عاجل/ يهم مباراته ضد “صان داونز”: الترجي يصدر بلاغ هام لجماهيره..

أعلن الترجي الرياضي التونسي أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الفريق ضد صان داونز الجنوب الإفريقي اليوم الاثنين 6 أفريل 2026 بداية من منتصف النهار.

يذكر أن ممثل كرة القدم التونسية سيواجه نادي صان داونز الجنوب الافريقي يوم الأحد 12 أفريل 2026 انطلاقًا من الساعة 20:00 ، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية.

وفي ما يلي بلاغ ممثل كرة القدم التونسية:

يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه الأوفياء أنه، بمناسبة مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية التي ستجمع فريقنا بنادي صان داونز الجنوب الافريقي يوم الأحد القادم انطلاقًا من الساعة 20:00، سيتم طرح التذاكر عبر موقع Teskerti من خلال الرابط التالي:

https://Abonnementesperance.com وذلك ابتداءً من يوم الاثنين على الساعة 12:00

• الفيراج (الشمالي): 50 دينارًا

• بيلوز: 60 دينارًا

ويُشترط الاستظهار بالتذكرة الإلكترونية بعد طباعتها من الموقع عند الدخول إلى الملعب.