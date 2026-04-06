عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..

تمكنت الإدارة الفرعية للاستعلام، التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، وبالتنسيق الوثيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بتونس، من إلقاء القبض على مروج مخدرات رفقة امرأة كانت برفقته. وجاءت هذه العملية بعد رصد دقيق لتحركات المشتبه بهما، ليتم ضبطهما متلبسين بحيازة كميات ضخمة ومتنوعة من المواد السامة.

وأسفرت المداهمة وفق ما أوردته اذاعة موزاييك عن حجز ترسانة من المواد المخدرة التي تم تهريب جزء منها من الخارج، وتتمثل في:

12,500 قرص مخدر من نوع “إريكا” (Pregabalin).

حوالي 250 غراماً من مادة الكوكايين الخام.

300 طابع بريدي مخدر من نوع “LSD” (مستوردة من دولة أجنبية).

نصف صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة).

مبلغ مالي هام يُرجح أنه من عائدات عمليات الترويج والاتجار.

وعقب مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 01، وإطلاعها على فحوى المحجوزات ونتائج التحريات الأولية، أذنت بالاحتفاظ بالطرفين على ذمة البحث. وتتواصل الأبحاث حالياً للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في شبكة التوريد والترويج، في انتظار إحالتهما على العدالة لمواجهة التهم المنسوبة إليهما.