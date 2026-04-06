وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل

وصل صباح اليوم الإثنين 6 أفريل 2026 إلى مطار تونس قرطاج 11 مواطنا تونسيا، قادمين من مطار اسطنبول على متن الخطوط التركية، وذلك بعد إجلائهم من لبنان، الذي يشهد في الفترة الأخيرة إلى جانب بلدان منطقة الخليج والشرق الأوسط، أوضاعا أمنية حرجة.

وكان في استقبال المواطنين التونسيين، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلون عن الهلال الأحمر التونسي، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.

ويشار إلى أن دفعة اليوم هي الرابعة من نوعها من لبنان بعد رحلتين سابقتين قادمتين من الأردن يومي 15 و18 مارس ورحلة ثالثة يوم 31 مارس الماضي، قادمة من تركيا حيث بلغ عدد من تم تأمين عودتهم إلى أرض الوطن 48 مواطنا تونسيا.

ويتوزع التونسيون المقيمون في لبنان والبالغ عددهم أكثر من 230 مواطناً، أساساً بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي “صور” و”صيدا” وبعض المناطق الغربية.

ويذكر أن البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان، كانت أصدرت منذ اليوم الأول للاستهدافات بلاغاً، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم:

– الواتساب 00961.81.369.290

– الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

– البريد الإلكتروني ambassadetunisieliban@gmail.com.