البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5 بالمائة والأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة 17،3 بالمائة..

شهدت عائدات العمل المتراكمة، إرتفاعا بنسبة 6،5 بالمائة، لتتجاوز

2،1 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقابل 2 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة، الإثنين، عن البنك المركزي التونسي.

وتكفي هذه العائدات لتغطية تقريبا كامل خدمات الدين الخارجي (بنسبة 99 بالمائة)، والتي إستقرت بدورها عند مستوى 2،1 مليار دينار.

وفي نفس المنحى التصاعدي، سجلت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4،5 بالمائة خلال نفس الفترة، لتناهز 1،5 مليار دينار.

وإرتفع الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة، حيث إنتقل من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد) بتاريخ 3 أفريل 2025، إلى 24،5 مليار دينار (ما يعادل 103 أيام توريد) حاليا.

كما أظهرت إحصائيات البنك المركزي التونسي إرتفاعا في الأوراق والقطع النقدية المتداولة بنسبة

17،3 بالمائة، لتتجاوز 28،2 مليار دينار بداية شهر أفريل الجاري، مقابل 24 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.