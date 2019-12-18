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يوسف المساكني وأميرة الجزيري يرزقان بطفلتهما الثانية (صور)

2019/12/18 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نشر لاعب كرة القدم يوسف المساكني صورة على صفحته بالفيسبوك معلنا عن قدوم مولودته الثانية التي اختار لها من الأسماء ”غالية”.

كما نشرت زوجته أميرة الجزيري على الأنستغرام صورة جمعتها بيوسف المساكني مرفقة باسم ابنتيهما “خديجة” و”غالية” وتاريخ ولادتهما.

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