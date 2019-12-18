يوسف المساكني وأميرة الجزيري يرزقان بطفلتهما الثانية (صور) 2019/12/18 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات شاركها Facebook Twitter Google + نشر لاعب كرة القدم يوسف المساكني صورة على صفحته بالفيسبوك معلنا عن قدوم مولودته الثانية التي اختار لها من الأسماء ”غالية”. كما نشرت زوجته أميرة الجزيري على الأنستغرام صورة جمعتها بيوسف المساكني مرفقة باسم ابنتيهما “خديجة” و”غالية” وتاريخ ولادتهما. View this post on Instagram الحمد لله على نعم الله🙏🏻 #خديجة #غالية 🙌🏻🙏🏻🤱🏻👼🏻 A post shared by Amira Al Jaziri Msakni (@amira_al_jaziri) on Dec 17, 2019 at 10:13pm PST View this post on Instagram الحمد الله يا رب اليوم مرة أخرى الفرحة فرحتين ، ربي رزقني بغالية و الترجي الغالية فاز في كأس العالم ❤️❤️❤️love you @amira_al_jaziri #khadija# غالية A post shared by youssef msakni (@youssef_msekni) on Dec 17, 2019 at 12:55pm PST أميرة الجزيري طفلة مشاهير يوسف المسكني 2019-12-18 Ameni Ibrahimi