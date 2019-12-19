صور المسيح مثلي جنسي/موجة غضب “عارمة” ضد “نتفليكس”..بسبب فيلم “الاغواء الأول للمسيح”

أثار فيلم عن السيد المسيح،بعنوان “الاغواء الأول للمسيح” أطلقته شبكة “نتفليكس” مطلع ديسمبر الجاري، موجة غضب واسعة من الشبكة، الأمر الذي كبدها خسائر فادحة وأفقدها آلاف المشتركين في خدمتها.

وبدأت نتفليكس عرض فيلم “الإغواء الأول للمسيح” في 3 ديسمبر الجاري، حيث صوّر السيد المسيح مثلي جنسي ووالدته مريم العذراء بطريقة اعتبرها كثيرون “غير مناسبة”،(تتعاطى المخدرات) الأمر الذي أغضب الملايين حول العالم.

ووقّع نحو مليوني شخص حول العالم عريضة تطالب نتفليكس بوقف عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 46 دقيقة، ودعوا الشبكة إلى سحبه من العروض التي توفرها وعدم المساس بالمقدسات الدينية خاصة وانه سيتم عرضه مجددا اخر الشهر الجاري.

ووفق موقع “سكاي نيوز” فقد أنتج الفيلم القائمون على قناة “بورتا دوس فوندوس” البرازيلية على يوتيوب، وهي قناة للكوميديا أسسها خمسة فنانين عام 2012 ويتابعها أكثر من 16 مليون مشترك.

واشتعل موقع “تويتر” بالتغريدات التي رفضت المساس بالمعتقدات الدينية، ومن أبرزها تغريدة لابن الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو، قال فيها: “نحن نحترم حرية التعبير، لكن هل يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو 86% من الشعب؟”.