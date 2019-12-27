الهايكا تدعو مصالح رئاسة الجمهورية إلى احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة في تغطية الأنشطة الرئاسية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رفضها المطلق لمنع وسائل الاعلام والصحفيين من أداء واجبهم ودورهم في نقل الأخبار وتداولها بشكل شفاف ونزيه ضمانا لحق المواطنين والمواطنات في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بنشاط رئيس الجمهورية، وذلك على إثر الممارسات التي اعتمدتها مصالح رئاسة الجمهورية خلال الندوة الصحفية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 25 ديسمبر 2019 بقصر الرئاسة بقرطاج.

كما شددت الهيئة على حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في إعلام متعدد يضمن تغطية صحفية متنوعة، لا تغطية منحصرة في زاوية تعيد إلينا تجربة الإعلام الموجه.

وشددت الهيئة على أن حرية الإعلام السمعي البصري تعتبر المكسب الوحيد الثابت بعد ثورة الحرية والكرامة وخط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه أو التفريط فيه.

كما نبّهت الهيئة إلى خطورة التجاوزات المسجلة خلال هذه الندوة الصحفية، داعية رئاسة الجمهورية إلى اعتماد سياسة اتصالية تتسم بالوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بنشاطها باعتبار أن أي حجب للمعلومات لا يغذي سوى انتشار الإشاعة، وإلى أن لا يقتصر دورها على مستوى الخطاب والوعود باحترام حرية الإعلام بل يجب ان يتحقق ذلك في الممارسة اليومية وعلى أرض الواقع مع تجنب شيطنة كل أشكال النقد وكل مخالف للرأي.