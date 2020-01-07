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بعد نشر صور مع خطيبها السابق/رملة الذويبي تكشف حقيقة انفصالها عن علاء الشابي..

2020/01/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

لمحت رملة الذويبي زوجة الاعلامي علاء الشابي اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020، الى أنّها على أبواب طلاق.

وكشفت الذويبي في مقطع فيديو نشرته على خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي “انستغرام” ان إمرأة تُحاول منذ سنتين إفساد حياتها الشخصية من خلال نشر صورها مع خطيبها السابق مشيرة الى انها قامت برفع قضية ضدها.

وبينت الذويبي ان صور خطيبها السابق موجودة في هاتفها وان عائلتها وعلاء الشابي كانوا على علم بذلك مشيرة ان هذه السيدة قامت بنشر الصور بعد ان سمعت اخبار مفادها قرب انفصالها من زوجها علاء وفق تعبيرها.

وأكّدت ان انفصالها عن علاء الشابي لا يعني نهاية العلاقة، مشدّدة على انهما سيظلّان يحبّان ويحترمان بعضهما قائلة : “تطييح القدر لا متاعي لا متاعو”.

 

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