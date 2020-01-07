تعديل تشكيلة حكومة الجملي: أستاذ في القانون الدستوري يؤكد أنه من باب العبث الدستوري..

هل يمكن تغيير تركيبة حكومة الجملي قبل عرضها على البرلمان؟

حكومة الحبيب الجملي ومنح الثقة: هذا ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان..

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 07 جانفي

الكاف: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يطالب بإحداث نقطة بيع لزيت الزيتون وبقرارات جريئة لفائدة الجهة

2020/01/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، اليوم الثلاثاء، بإحداث نقطة قارة لبيع زيت الزيتون تابعة لديوان الزيت، بهدف تمكين أهالي الجهة من اقتناء هذا المنتوج بالأسعار التي حددها الديوان، وذلك وفق ما صرح به رئيس الاتحاد، حسين معاوي، لمراسل (وات) بالجهة.

وقال معاوي، أن أهالي الكاف في حاجة الى إحداث مثل هذه النقطة اعتبارا لضعف إمكانياتهم المادية ولحاجة الجهة لترويج منتوجها من زيت الزيتون، سيما في ظل ما وصفه بوفرة الانتاج هذه السنة وتحديد الاسعار بـ5600 مليم للتر الواحد، ما سيسمح لعديد العائلات من اقتناء واستهلاك هذه المادة.

وطالب الاتحاد، من جانب آخر، بضرورة اتخاذ قرارات جريئة لفائدة الجهة بهدف دعم مناخ الاستثمار وذلك من خلال توفير مصادر التمويل والنفاذ اليها والتخفيف من المراجعات الجبائية الجائرة ومقاومة التهريب والانتصاب الفوضوي، قائلا “ان القطاع المنظم يعاني من عدة صعوبات جراء هذه الظواهر التي انهكت الاقتصاد الوطني”، على حد تعبيره.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn