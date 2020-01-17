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النجم الساحلي : حمزة لحمر يتقدم بشكوى للمطالبة بمستحقاته المالية

2020/01/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

تقدم حمزة لحمر لاعب فريق النجم الرياضي الساحلي بشكوى ضدّ ناديه لدى لجنة النزاعات صلب الجامعة التونسية لكرة القدم وذلك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية .

وافاد النجم على في بلاغ مقتضب على صفحته الرسمية على فايسبوك ” تلقت ادارة النجم شكاية من اللاعب حمزة لحمر مرفوعة امام لجنة النزاعات .. يطالب فيها بمستحقاته المالية ” دون مزيد من التوضيحات من جانب الفريق .

وكان النجم الساحلي قد استعاد لاعبه السابق حمزة لحمر (29 سنة) في جويلية الماضي بعد تجربة قصيرة قادته الى نادي الكويت الكويتي .

واصيب لحمر في شهر سبتمبر الماضي على مستوى العضلة الضامة بما استوجب خضوعه للعلاج والراحة .

ولم يتوفق اللاعب المخضرم منذ ذلك في حجز مكان ضمن التشكيلة الاساسية لفريق جوهرة الساحل وظهر بعيدا جدا عن مستواه الحقيقي .

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