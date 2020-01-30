وزارة الصحّة تكشف آخر المستجدّات المتعلّقة بانتشار “كورونا”و آليات التوقّي منه

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2020/01/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة اليوم الخميس 30 جانفي 2020، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة الصحة على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد، تنسحب على المصحات الخاصة وعلى أطباء القطاع الخاص.

وقال حمودة، إن تونس لم تسجل حتى الآن، أية إصابات بفيروس كورونا الجديد أو حالات مشتبه في إصابتها لدى المسافرين التونسيين أو الأجانب خاصة من القادمين من الصين.

وبين أنه بالاضافة إلى انعقاد الاجتماعات الدورية للجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا، تعمل الوزارة على متابعة الخطة المتكاملة التي كانت وضعتها للتعرف عن المشتبه بإصابتهم والتعامل مع المرضى المحتملين، وتنفيذها في مختلف جهات البلاد.

و أشار إلى أن عدة فرق من الوزارة تنقلت إلى مختلف الجهات لمتابعة مدى التقيد بإجراءات الترصّد والتوقّي من هذا الفيروس في تونس.

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