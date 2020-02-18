عاجل: وفاة شخص اثر اصابته بفيروس H1N1

أعلن زيد عنز، كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، عن وفاة شخص بالمستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة جرّاء إصابته بفيروس H1N1.

والشخص المتوفي أصيل مدينة مدنين ويبلغ من العمر 58سنة ومصاب بعدة أمراض مزمنة ممّا أدّى إلى تعكّر حالته الصحية .

وأوضح ذات المصدر أنه سبق وإن تمّ اكتشاف هذا المرض لدى بعض المواطنين مشيرا إلى أنها ليست الحالة الأولى بولاية مدنين خلال سنة 2020 .

وأضاف أن الأشخاص المُصابين بهذا الفيروس تمكّنوا من تجاوزه لامتلاكهم المناعة الكافية لمقاومته فهذا الفيروس لا يشكل خطرا إلا للحالات الصحية الهشة التي تُعاني مسبقا من أمراض أخرى مزمنة.