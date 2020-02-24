“توننداكس” يتراجع بشكل طفيف مع انطلاق تداولات الاثنين

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، صباح الاثنين، بنسبة 0،01 بالمائة الى 7167 نقطة وسط تداولات في حدود 0،421 مليون دينار، وفق بيانات مينا كابتال للوساطة في البورصة.

وتصدذر سهم شركة النقل، قائمة الارتفاعات، بنسبة 2،92 بالمائة ( 11،950 د) متبوعا بسهمي حنبعل للايجار المالي بنسبة 2،86 بالمائة ( 4،670 د) والتونسية لاعادة التامين بنسبة 2،57 بالمائة (7،960 د).

وتراجع سهم “الكتروستار” بنسبة 3،49 بالمائة ( 1،380 د) متبوعا بسهمي شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات” بنسبة 2،56 بالمائة (1،520 د) والشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 2،54 بالمائة ( 4،970 د).