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البنك المركزي التونسي: فيتش رايتنغ تثبت الترقيم السيادي لتونس عند ” ب + “مع افاق سلبية

2020/02/28 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

ثبتت وكالة التصنيف المالي” فيتش رايتنغ” الترقيم السيادي الممنوح لتونس عند “ب + ” مع آفاق “سلبية “، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي التونسي.

وكانت “فيتش رايتنغ ” قد قدرت الترقيم السيادي لتونس في 27 جوان 2019، عند “ب + ” مع آفاق سلبية. علما وأنّ تونس تحصلت سنة 2010 على التّرقيم السيادي “ب ب ب” مع آفاق مستقرة، وفق بيانات المركزي التونسي.

وأرجعت” فيتش رايتنغ” الابقاء على تصنيف تونس عند “ب + “، أساسا، الى الطبيعة الهيكلية القوية لتونس مقارنة بدول شبيهة وخاصة مؤشرات الحوكمة و تنوع الاقتصاد.

ولفتت الوكالة الى “المستوى الباعث على الانشغال”، للعجز الجاري والنّسب المرتفعة، نسبيا، للعجزين العام والخارجي الى جانب “المستويات الضعيفة جدا” للنّمو الاقتصادي في “ظل وضع اقتصادي صعب”.

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