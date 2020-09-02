أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

أدى رئيس الحكومة هشام المشيشي وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وتلوا القسم التالي ” أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

وتتكون الحكومة من 28 عضوا ( 25 وزيرا و3 كتاب دولة) ، وقد حظيت بثقة مجلس نواب الشعب ب134 صوتا و67 ضد.

ومن المنتظر أن ينتظّم غدا بدار الضّيافة بقرطاج موكب تسليم وتسلم مهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ و رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي ما يلى تركيبة الحكومة الجديدة

ـ وزير الدفاع الوطني: إبراهيم البرتاجي

ـ وزير الداخلية: توفيق شرف الدين

ـ وزير العدل: محمد بوستة

ـ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي

ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي

ـ وزير تكنولوجيات الاتصال: محمد الفاضل كريم

ـ وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق

ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال أم الزين

ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال

ـ وزير الصحة: فوزي ميدي

ـ وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عاقصة البحري

ـ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير

ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العروي

ـ وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن: إيمان هويمل

ـ وزير الشؤون الاجتماعية: محمد الطرابلسي

ـ وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش

ـ وزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد

ـ وزير الشؤون الثقافية: وليد الزيدي

ـ وزير السياحة: حبيب عمار

ـ وزير التربية: فتحي السلاوتي

ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة

ـ وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي

ـ وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان

ـ وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثريا الجريبي

ـ كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار: خليل شطورو

ـ كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي

ـ كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي