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صفاقس: 42 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا و3 حالات شفاء

2020/09/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية فيها، 43 حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها حالة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، و42 حالة جديدة، ليصبح عدد الأشخاص الذين لا يزالون حاملين للفيروس، 191 شخصا، من مجموع 282 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

كما سُجّل، حسب ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مساء اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية، 3 حالات شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 85 شخصا، في حين استقر عدد الوفيات في مستوى 6 وفيات منذ بداية الوباء.

وأتت هذه الوضعية الوبائية الجديدة بعد إجراء 302 تحليلا مخبريا موجها، تتوزع إلى 182 تحليلا تم القيام بها من طرف مخبر التحاليل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، و120 تحليلا أنجزها مخبر مستشفى قوات الأمن الداخلي بتونس العاصمة.

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