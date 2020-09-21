بنزرت/كورونا: تسجيل أول إصابة مؤكدة بسجنان، والهيئة المحلية لمكافحة الفيروس تقر عددا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الجائحة

إثر تسجيل أول إصابة مؤكدة لدى مواطن أصيل المنطقة (عمره 60 سنة)، أقرت الهيئة المحلية لمكافحة فيروس “كوفيد19” بسجنان، خلال اجتماعها العاجل الملتئم عشية اليوم الاثنين، بمقر المعتمدية بإشراف معتمد المكان، علي الحمدوني، جملة من الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تسجيل إصابات أخرى أو انتشار الجائحة الفيروسية، وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيئة الجهوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والي بنزرت، محمد قويدر.

ومن أبرز هذه الاجراءات، بحسب نص محضر الاجتماع، إلزام المصاب وأسرته بالحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما، والتأكيد على مزيد رفع درجات اليقظة، وتحفيز عموم المواطنين والأهالي للتوقي الذاتي والالتزام بالتوصيات الزجرية للبروتوكول الصحي، وتشريك المكونات المجتمعية في مزيد توعية وتحسيس الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل الأيدي، وغيرها من إجراءات الوقاية.

كما تم إقرار تنفيذ حملات أمنية لحمل العموم من باعة وأصحاب محلات ومواطنين على ارتداء الكمامات الوقائية في المحلات وأماكن التجمعات ووسائل النقل العمومية، وإلزام أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرهم باستعمال الكؤوس ذات الاستعمال الوحيد، فضلا عن الدعوة إلى تنفيذ حملات تعقيم دورية للإدارات العمومية الأمنية والإدارية والخدماتية، وتوفير آلات قيس الحرارة والتعقيم الدوري للسيارات المخصصة للنقل غير المنتظم.

يشار إلى أن الهيئة في اجتماعها بحضور رئيسي بلديتي سجنان والحشاشنة، محمد علي المعلاوي وثريا السعيداني، وممثلي بقية المصالح الصحية والأمنية والمنظماتية والمجتمعية، دعت الأهالي للعمل بالتوصيات المعلنة والتضامن فيما بينهم لهزم الجائحة.