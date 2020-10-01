وزارة الصحة ترخص لـ 33 مخبرا طبيا خاصا للقيام بتحاليل تقصي فيروس “كورونا” المستجد

نشرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، قائمة تضم 33 مخبرا خاصا للتحاليل البيولوجية الطبية، المرخص لها للقيام بتشخيص فيروس “كورونا” المستجد، عبر تقنية التفاعل البلمرى المتسلسل “آر تي ـ بي سي ار” (RT – PCR).

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الترخيص للمخابر يأتي تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرّخ في 28 أوت 2020، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط، الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية في تقصي الفيروس.

وتتوزع المخابر المرخص لها من قبل اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية، على كل من تونس الكبرى، وولايات صفاقس ونابل وباجة وسوسة وجربة وجندوبة والكاف.

وأكدت الوزارة، في ذات السياق، أن أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقية المخابر، مشيرة إلى انه يمكن للمواطنين حجز موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : www.rdvtestcovid.tn.

وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد صرح، في حوار لإذاعة “موزاييك” الأسبوع الفارط، أن الوزارة تطمح الى اجراء 4000 تحليل في اليوم الواحد، خلال الفترة القادمة، على أن يتم بلوغ 5000 تحليل يوميا خلال شهر نوفمبر القادم، مؤكدا أن الوزارة تمتلك المخزون الكافي لذلك.

وحرصت وزارة الصحة، حسب الوزير، خلال الفترة الماضية على تكثيف التحاليل الطبية، حيث وقع منذ شهر اوت المنقضي، إحداث 18 مخبرا في القطاع العام، و21 مخبرا جديدا في القطاع الخاص، علاوة على السماح للمخابر الخاصة بإجراء اختبار “كوفيد-19” لعموم المواطنين دون استثناء، لا سيما وأن إجراءه لم يعد مقتصرا على المغادرين إلى الخارج، شريطة الاستظهار بوصفة طبية.