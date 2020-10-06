عاجل: لجنة تفادي الكوارث بسليانة تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية بعد تطور الوضع الوبائي بالجهة

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة بولاية سليانة، مساء اليوم الثلاثاء، جملة من الإجراءات الوقائية، على إثر تطوّر الوضع الوبائي بالجهة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد والي الجهة، عبد الرزاق دخيل بأن هذه الإجراءات تمثلت أساسا في تكثيف حملات التعقيم بالمؤسسات العمومية وتنظيف الشوارع من قبل البلديات، فضلا عن تكثيف الحملات الأمنية، للوقوف على مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي.

وأضاف الوالي أنه سيتم أيضا مواصلة العمل بقاعة العمليات الموحدة للجنة الجهوية، لضمان سرعة تبادل المعلومة والإعلام الحيني بكل مستجدات الوضع الوبائي، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد دائم.

يُذكر أن عدد الإصابات بولاية سليانة، بلغ منذ انتشار الوباء، 100 إصابة مؤكدة، من بينها 7 حالات إيجابية بقطاع الصحة.