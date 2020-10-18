حالة وفاة و08 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في قابس

أكد منسق خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران ” تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لامرأة أصيلة الحامة تبلغ من العمر 80 سنة ومقيمة بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس، مشيرا إلى أن العدد الجملي للوفيات بفيروس كورونا قد ارتفع في الولاية إلى 27 حالة.

وبين في تصريح لمراسل ” وات ” اليوم الأحد أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 36 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا ، وأن 08 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.

وأضاف أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 03 إصابات بقابس الجنوبية، وإصابتين بقابس المدينة و إصابة وحيدة بكل من الحامة وقابس الغربية والمطوية.

وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 1302 أشخاص من بين 1813 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي للحالات النشيطة يبلغ بالجهة 510 حالة من بينها 322 حالة بغنوش.