اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية نابل

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي،بأنولاية نابل سجلت، ظهر اليوم الاربعاء، رابع حالة وفاة خلال هذا اليوم جراء الإصابة بفيروس “كورونا”.

وقد سجلت الجهة صباح اليوم 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة إلى 55 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 869 حالة إصابة، بحسب المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد زاهر الاحمدي.

وأشار الاحمدي، في تصريح لـ”وات”، الى أن اجمالي حالات الوفاة المسجلة جراء الإصابة بالفيروس في ولاية سيدي بوزيد بلغ 24 حالة وفاة.

ولاية منوبة

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” المستجد بولاية منوبة، اليوم الاربعاء، الى 45 حالة، بعد تسجيل 08 حالات وفاة منذ أمس الثلاثاء، جميعهم غير مدرجين ضمن حاملي الفيروس بالجهة، وذلك على إثر صدور نتائج اختبارات “الكوفيد” الخاصة بهم والتي جاءت ايجابية، وفق ما اكدته لـ(وات)، المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

ولاية الكاف

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف في بلاغ اليوم عن وفاة شخصين بفيروس الكورونا يوم امس من بينهما حالة بالمستشفى الجهوي بالكاف ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 22حالة مؤكّدة مقابل ذلك تسجيل32 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس.

ولاية زغوان

أعلن سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ(وات ) ظهراليوم الأربعاء ،عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين نتيجة الاصابة بفيروس كورنا

وأوضح سهيل بالي أن حصيلة الوفيات هذا اليوم ارتفعت إلى 3 حالات بعد تسجيل حالة وفاة سابقة هذا الصباح كما ارتفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 22 حالة

ولاية المهدية

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ57 عينة، صدرت اليوم، إصابة 15 مواطنا بفيروس كورونا.

وسجّل الفريق الطبي المكلف بمتابعة جائحة كورونا بالمهدية، اليوم حالتي وفاة و29 حالة شفاء وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” في الجهة منذ بداية الجائحة، على 627 إصابة من بينها 17 حالة وفاة و369 شفاء مقابل 239 حالة نشطة (حاملة للفيروس)

ولاية باجة

سجّل قسم “كوفيد +” بالمستشفى الجهوى بباجة، اليوم الاربعاء، وفاة كهل عمره 45 سنة جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس في الجهة الى 19 حالة بحسب مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بباجة ناجي العطواني.

وأثبتت نتائج التحاليل الصادرة أمس الثلاثاء إصابة 18 شخصا بالفيروس منهم 15 شخصا في مدينة باجة.

وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة بالفيروس في الجهة منذ بداية إلى 764 حالة، منها 581 حالة مازال أصحابها حاملين للفيروس، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 183 حالة0

ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة 6 حالات وفاة، و90 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال 4 أيام (من 18 الى 21 اكتوبر 2020)، ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس في الجهة الى 1711 اصابة منها 1642 اصابة محلية و69 اصابة مستوردة، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس الى نحو 47 حالة، وفاة وفق تقرير محيّن صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

ولاية سوسة

ذكرت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري في تصريح لــ(وات) مساء اليوم الاربعاء ان الجهة سجلت اليوم 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الى 120 وفاة منذ بداية الجائحة والى 112 وفاة منذ تاريخ إعادة فتح الحدود

وأضافت أن نتائج تحاليل 447 عينة تم رفعها امس الثلاثاء أظهرت اليوم زيادة في عدد الإصابات بالفيروس بلغت 164 اصابة جديدة ليرتفع مجموع الاصابات في الجهة منذ بداية الجائحة الى 4404 إصابات.

وبلغ منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم اليوم الاربعاء اجمالي عدد الذين أتمو فترة الحجر الصحي 1678 شخصا

ولاية بن عروس 21

في تحيينها اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 80 إصابة جديدة

وفق ما أفاد به رئيس اللجنة محمد بن خليفة مراسل (وات) في الجهة وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2525 حالة .