سوسة : ارتفاع عدد الوفيات بسبب الكورونا الى 126 وفاة وعدد الإصابات الى4651 إصابة

أعلنت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ان ولاية سوسة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة 6 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 126 وفاة والى 118 وفاة منذ إعادة فتح الحدود

وأضافت العذاري في تصريح اعلامي مساء اليوم الخميس ان ولاية سوسة سجلت اليوم 123 إصابة جديدة اظهرتها نتائج تحاليل عينات تم رفعها يوم امس الأربعاء مشيرة الى ان عدد الإصابات ارتفع وفق الاحصائيات الجديدة الى4651 إصابة منذ بداية الجائحة والى 4562 إصابة بعد رفع الحدود وذلك بعد احتساب 622 تحليل متخلف تم فحصها بمخابر خاصة في الأيام الماضية

وبينت ان هذه التحاليل تخص تلك التي تم رفعها يومي 6 و7 اكتوبر وأظهرت حصول 124 إصابة جديدة

وأكدت العذاري ان 1737 شخص أصيبوا بكورونا منذ ظهور الوباء انهوا فترة الحجر الصحي منهم 1659 مصابا تلقوا العدوى في الموجة الثانية بينما لايزال 110مريضا بكورونا يقيمون بمستشفيات الولاية العمومية ومصحاتها الخاصة.