عاجل: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية قبلي

تم اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد لامراة (64 سنة) اصيلة مدينة دوز تعاني من امراض مزمنة، وتعتبر حالة الوفاة هذه الثامنة منذ ظهور الوباء بالجهة

كما سجلت الولاية الى حدود ظهر امس الجمعة، 566 اصابة منها 400 حالة شفاء و7 حالات وفاة، وذلك دون احتساب حالة الوفاة الجديدة، والاصابات التي تم تسجيلها مساء امس بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية (15 اصابة)

* ولاية باجة

تم بولاية باجة، تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، توزعت على 11 اصابة بمدينة باجة، و3 اصابات بمجاز الباب، وحالة واحدة بكل من معتمديات تيبار وقبلاط وتستور.

وارتفع بذلك عدد الحالات الايجابية بولاية باجة منذ بداية الجائحة الى 1086 حالة، والى 25 حالة وفاة، مقابل شفاء اكثر من 56 بالمائة من الاصابات

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين 20 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” على اثر ورود نتائج تحاليل كشفت بدورها عن شفاء 6 اشخاص بمعتمديات جربة

وتتضمن الاصابات الجديدة اصابتين لتلميذين واصابتين لعوني صحة، وهي تتوزع بين 6 اصابات في كل من بن قردان وحومة السوق و3 اصابات في كل من مدنين الجنوبية وميدون واصابة واحدة في كل من سيدي مخلوف وجرجيس.

* ولاية توزر

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر الى 11 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم السبت لشيخ مسن (85 سنة) من مدينة نفطة، ووفاة مسنة امس الجمعة مقيمة بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي، وتوزعت الوفيات الى 05 حالات في توزر، وحالتين اثنين في كل من نفطة ودقاش وحامة الجريد.

وارتفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 580 حالة والى 567 إصابة منذ فتح الحدود، بعد تسجيل 44 إصابة جديدة امس الجمعة وتوزعت الى 13 حالة في نفطة و12 حالة في توزر و11 حالة في دقاش و7 حالة في حامة الجريد واصابة واحدة في حزوة.

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير 72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لتصبح جملة الإصابات 3743 إصابة مؤكدة، موزعة الى 14 إصابة بطبلبة، و11 إصابة بالمنستير، و9 إصابات بالمكنين، و8 إصابات بالساحلين، و8 إصابات بالبقالطة، و7 إصابات بجمال، و6 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بالوردانين، و3 إصابات ببنبلة، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة غير محددة

كما سجلت الولاية حالتي وفاة جديدتين امس الجمعة، ليرتفع مجموع حالات الوفيات إلى 80، وتطور عدد حالات الشفاء إلى 2608 حالة بعد شفاء 119 شخصا

* ولاية صفاقس

سجلت بولاية صفاقس، 03 حالات وفاة جديدة و106 إصابات إضافية بفيروس “كورونا” مقابل تسجيل 23 حالة شفاء، وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 92 حالة وفاة منذ ظهور الوباء وعدد الحالات التي ثبت حملها للفيروس 3577 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2524 حالة

* ولاية قفصة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” المستجدّ بولاية قفصة مساء امس الجمعة الى 32 إصابة جديدة، ليصبح مجموع الحاملين للفيروس 390 مصابا، وبلغت حصيلة الإصابات منذ بدء إنتشار الوباء 709 إصابات

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 19 وفاة، بعد أن فارق اول أمس الخميس مصاب بالفيروس من معتمدية قفصة الجنوبية الحياة، وتم في المقابل تسجيل تعافي 313 شخصا

* ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة امس الجمعة 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وهي تتوزّع إلى 14 اصابة بسليانة المدينة و7 إصابات بمكثر وإصابتين في الكريب ومثلهما في بوعرادة (إحداهما اكتشفت لدى شخص متوفّ)

وقد بلغ مجموعة الاصابات المؤكدة 464 حالة و14 حالة وفاة.

* ولاية سوسة

تم بولاية سوسة تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بينها إصابة وافدة و6 إصابات في صفوف الإطارات الصحية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 5514 إصابة منذ بدء الجائحة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد المتوفين بسبب الوباء الى 142 حالة وفاة.

* ولاية نابل

تم مساء امس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كرورنا” المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة إلى 78 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة، وتعود حالة الوفاة الأولى لامرأة (80 سنة) أصيلة معتمدية منزل تميم تعاني من أمراض مزمنة، وتعود الحالة الثانية لرجل (60 سنة) أصيل معتمدية قليبية يعاني من مرض السكري