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جندوبة: أربع وفيات جديدة بفيروس الكورونا

2020/11/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفع عدد المتوفين بسبب فيروس ” الكورونا ” بولاية جندوبة الى 87 حالة بعد ان توفي أمس الأربعاء أربعة اشخاص موزعين بالتناصف بين كل من الدائرة الصحية بجندوبة ونظيرتها بمعتمدية فرنانة وفق ما جاء في التقرير اليومي المحين لخليّة الازمة الصحية بجندوبة الصادر صباح اليوم الخميس.

كما سجل عدد الإصابات هو الاخر ارتفاع بـ22 حالة ليصبح العدد الجملي للإصابات بفيروس “الكورونا” بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة بالجهة 1185 إصابة 1165 منها محلية و20 حالة مستوردة.

بالتوازي مع ذلك ارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات جندوبة الى 32 مصاب مقابل مصابان بقسم الإنعاش.

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