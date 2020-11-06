عاجل: محاولة دهس عدد من أعوان الأمن بقفصة.. وهذه التفاصيل

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصر من ولاية قفصة أمس، الخميس 5 نوفمبر 2020، قضية عدلية موضوعها “محاولة القتل العمد والفرار وعدم الإمتثال للمراقبة والإعتداء على أملاك الغير العامة”، ضد سائق شاحنة خفيفة.

ووفق آخر خبر أون لاين فقد قد تعمد السائق تجاهل إشارات الوقوف لدورية تابعة للفرقة المذكورة بعد إنزال مرافقه (تم إلقاء القبض عليه) والفرار بإتجاه معتمدية بلخير.

وبالتنسيق مع مركز الحرس الوطني بالقصر وفوج التدخل بقفصة لضبطه على مستوى دورية السد بمفترق نشيو بوعوان، تجاهل المظنون فيه إشارات التوقف من جديد محاولا دهس الأعوان.

أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بمرافقه وإدراجه بالتفتيش.