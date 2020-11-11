عاجل: نصاف بن عليّة تكشف موعد حصول تونس على تلقيح كورونا

اكدت النّاطقة الرّسمية بإسم وزارة الصّحة نصاف بن عليّة خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 ان اللقاح الذي انتجته شركة “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية ضدّ كورونا ناجع بنسبة 90 بالمائة مشيرة الى إمكانية تحصل تونس على هذا اللقاح خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 .

يعمل لقاح فيروس كورونا فايزر على حقن الجسم بمادة وراثية تُعرف باسم “الرنا” وهو الذي يقوم بتوجيه الخلايا داخل الجسم و من المنتظر ان يتم توزيع من 30 إلى 40 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية السنة الحالية وهي جرعة أولى ستكون كافية الى حدود 15 او 20 مليون شخص حول العالم .