عاجل: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

شاب ينتحل صفة اطار أمني سام ويتحيّل على عدد من الأشخاص.. وهذه التفاصيل

اصابة عبد الفتّاح مورو بكورونا.. وهذا ما كتبه الغنوشي

أنباء عن صدور تقرير الطب الشرعي في قضيّة رحمة.. ومحسن الدالي يوضّح

عاجل: نصاف بن عليّة تكشف موعد حصول تونس على تلقيح كورونا

2020/11/11 الأولى, المصدر, مجتمع

اكدت النّاطقة الرّسمية بإسم وزارة الصّحة نصاف بن عليّة خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 ان اللقاح الذي انتجته شركة “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية ضدّ كورونا ناجع بنسبة 90 بالمائة مشيرة الى إمكانية تحصل تونس على هذا اللقاح خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 .

يعمل لقاح فيروس كورونا فايزر على حقن الجسم بمادة وراثية تُعرف باسم “الرنا” وهو الذي يقوم بتوجيه الخلايا داخل الجسم و من المنتظر ان يتم توزيع من 30 إلى 40 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية السنة الحالية وهي جرعة أولى ستكون كافية الى حدود 15 او 20 مليون شخص حول العالم .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn