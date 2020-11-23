دوري أبطال أوروبا: برشلونة ويوفنتوس وتشلسي وإشبيلية تتطلع لحسم تأهلها للدور ثمن النهائي

تنطلق غدا الثلاثاء مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تتطلع أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني إلى حسم تأهلها إلى دور الـ 16، وذلك قبل جولتين على ختام دور المجموعات.

وسوف يحل برشلونة ضيفا على دينامو كييف الأوكراني في المجموعة السابعة التي يتصدرها برصيد (9 نقاط)، أمام يوفنتوس الإيطالي (6 نقاط) الذي يستقبل فرنتسفاروش المجري صاحب نقطة بالتساوي مع دينامو كييف.

وسيضع الفوز برشلونة في الدور ثمن النهائي على أمل تصدر مجموعته للمرة الـ22 (رقم قياسي)، فيما يأمل يوفنتوس في حصد النقاط الثلاث لمرافقته أيضا بحال فوزهما.

ويطمح يوفنتوس في إحراز ثالث لقب له في هذه المسابقة علما بأن آخرها كان عام 1996 بلغ بعدها المباراة النهائية أربع مرات وخسرها جميعها أمام ريال مدريد الإسباني صفر-1 عام 1998، ميلان الإيطالي بركلات الترجيح عام 2003، برشلونة 1-3 عام 2015 وريال مدريد 1-4 عام 2017.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث كل من تشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني عن بطاقتي التأهل لدور الـ 16 عندما يلتقي الأول مع رين الفرنسي والثاني مع كراسنودار الروسي.

وفي حال فوزهما، سيرفع حاملا لقب الدوري الأوروبي في السنتين الأخيرتين رصيدهما إلى 10 نقاط، وبفارق 9 نقاط عن متذيلي الترتيب، وبالتالي يضمنان التأهل قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

ويعيش تشلسي مرحلة جيدة في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن وجد مدربه فرانك لامبارد التوازن الدفاعي في تشكيلته حيث لم يدخل شباك الفريق في المسابقة القارية هذا الموسم أي هدف حتى الآن، وقد تغلب على رين ذهابا بثلاثية نظيفة، بينها هدفان لفيرنر من ركلتي جزاء.

في المقابل يتطلع رين صاحب المركز السابع في الدوري الفرنسي والذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلى تحقيق أول فوز له فيها.

ويخوض باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف البطولة الموسم الماضي مباراة مصيرية ضد ضيفه لايبزيغ الألماني حيث يبدو بحاجة ماسة لتحقيق الفوز في المجموعة الثامنة التي يتصدرها مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد (6 نقاط) بالتساوي مع لايبزيغ.

ومني سان جيرمان بخسارتين في ثلاث مباريات، كانت واحدة على أرضه بطريقة مفاجئة أمام مانشستر يونايتد 1-2 في مستهل دور المجموعات، وثانية بالنتيجة ذاتها أمام لايبزيغ ، وبالتالي يريد الثأر من الفريق الألماني وانعاش آماله في التأهل.

في المقابل، يتطلع مانشستر يونايتد إلى استعادة توازنه من خلال الفوز على باشاك شهير التركي بعد تلقيه خسارة مفاجئة ذهابا في إسطنبول 1-2.

ويسعى بوروسيا دورتموند الألماني للاقتراب أكثر من التأهل في المجموعة السادسة التي يتصدرها برصيد 6 نقاط عندما يستقبل كلوب بروج البلجيكي في مباراة سهلة نسبيا، لا سيما بأن الفريق الألماني تفوق على منافسه في عقر داره بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويريد لاتسيو الإيطالي الذي يملك 5 نقاط أن يحذو حذوه من خلال الفوز على سان بطرسبورغ الروسي.