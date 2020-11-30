قبلي: تسجيل 73 حالة وفاة و2081 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، مساء اليوم الاثنين، بأن أحدث تحيين للوضع الوبائي بولاية قبلي يشير إلى تسجيل 73 حالة وفاة منذ ظهور الوباء إلى اليوم، 72 حالة منها تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وأوضح في تصريح ل”وات”، أن أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله بمعتمدية دوز الشمالية بـ27 حالة، تليها معتمدية قبلي الجنوبية بـ17 حالة، فمعتمدية سوق الأحد بـ13 حالة، ثم معتمدية دوز الجنوبية بـ12 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة بمعتمدية قبلي الشمالية، وحالة وحيدة بمعتمدية الفوار. ولم تسجل أية حالة بمعتمدية رجيم معتوق.

وأشار الحداد إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة بالجهة منذ اكتشاف أول حالة إيجابية حتى اليوم، يصل إلى 2081 حالة، منها 1970 حالة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود، لا تزال 529 حالة منها نشطة.

وبين أن معتمدية دوز الشمالية تحتل أيضا الصدارة من حيث عدد الإصابات المسجلة خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس بـ599 حالة، منها 401 حالة تعاف و172 حالة لا تزال نشطة، تليها معتمدية قبلي الشمالية بـ499 حالة إصابة مسجلة منها 379 حالة تعاف و117 حالة لا تزال نشطة، ثم معتمدية قبلي الجنوبية بـ 396 حالة إصابة منها 285 حالة تعاف و94 حالة لا تزال نشطة.

كما تم تسجيل 216 حالة إصابة بمعتمدية سوق الأحد، منها 136 حالة تعاف و67 حالة لا تزال نشطة، تليها معتمدية دوز الجنوبية بـ197 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 121 حالة تعاف و64 حالة لا تزال نشطة، ثم معتمدية الفوار بـ60 حالة اصابة منها 44 حالة تعاف و15 حالة لا تزال نشطة، فيما تم تسجيل 3 حالات إصابة بمعتمدية رجيم معتوق تعافت كلها.